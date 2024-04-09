Родрі: Цього разу нам протистоятиме інший Реал

09 квітня 2024

Родрі, УЄФА

Півзахисник Ман Сіті Родрі висловився напередодні 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом.

Сьогодні, 9 квітня, на Сантьяго Бернабеу зійдуться Реал та Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку півзахисник "містян" Родрі поділився думками щодо протистояння.

"Звичайно, ми маємо досвід минулого сезону, але ми про це не думаємо. Цього разу нам протистоятиме інший Реал. Зараз вони грають інакше, і кожен новий сезон відрізняється від попереднього.

Ми підходимо до цього протистояння у чудовій формі. Команди добре вивчили один одного за останні кілька років. Чекаємо на важкий матч", - сказав Родрі.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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