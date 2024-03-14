Сімеоне ввійшов до елітної трійки тренерів Ліги чемпіонів за кількістю поразок у перших 50 домашніх матчах турніру

Велика за іменами кампанія для великого керманича.

У домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко напередодні в серії пенальті переграв міланський Інтер.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Для головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне ця зустріч мала особливе значення в плані індивідуальної статистики.

53-річний аргентинський фахівець, який працює в клубі з грудня 2011 року, у 50 раз виводив команду на поле домашньої арени на матч головного клубного турніру Старого Світу.

При цьому "кольчонерос" програли тільки в п’яти зустрічах, що дозволило їхньому керманичу долучитись до трійки елітних тренерів із аналогічним досягненням.

Нинішній головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола та португальський фахівець Жозе Моурінью також мали по п’ять поразок у перших 50 домашніх матчах їхніх команд у цьому турнірі.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.