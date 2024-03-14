Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу 13.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко подужав міланський Інтер у серії пенальті.

Першочерговим завданням команди Дієго Сімеоне було відігравання відставання за рахунком після першої гри.

Однак натомість Атлетіко пропустив знову і лише швидка відповідь від Грізманна дозволила втримати господарів у цій дуелі.

А вже наприкінці основного часу цього запеклого протистояння "матрацники" таки використали власну ігрову перевагу для того, аби вийти вперед за рахунком і перевести гру спочатку в додатковий час, а потім — і в серію пенальті.

У футбольній лотереї гравці Інтера тричі витягали програшний квиток.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Інтер у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — в серії пенальті) (перший матч — 0:1)

Голи: Грізманн, 35 Депай, 87 — Дімарко, 33

Атлетіко: Облак — Моліна (Барріос, 78), Савич, Вітсель, Ермосо, Ліно (Рікельме, 70) — Льоренте (Аспілікуета, 99), Коке, Де Пауль (Корреа, 71) — Мората (Депай, 79), Грізманн (Ньїгес, 106)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Ачербі, 72) — Думфріс (Дарміан, 71), Барелла (Фраттезі, 84), Чалханоглу, Мхітарян (Классен, 111), Дімарко (Біссек, 85) — Мартінес, Тюрам (Санчес, 102)

Попередження: Ермосо, Коке — Чалханоглу, Ачербі, Біссек.