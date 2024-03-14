Боруссія Дортмунд — ПСВ 2:0 Відео голів та огляд матчу 13.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія здобула на власному полі перемогу над ПСВ та пройшла до наступного раунду турніру.

Матч видався вкрай непростим для "джмелів", проте у підсумку вони змогли гарантувати собі результат за рахунок двох "сухих" м'ячів у виконанні Джейдона Санчо та Марко Ройса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — ПСВ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Боруссія Д — ПСВ 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Санчо, 3, Ройс, 90+5



Боруссія Д: Кобель — Джан, Зюле, Гуммельс, Матсен — Озджан, Забітцер — Мален (Адеємі, 70), Брандт (Нмеча, 58), Санчо (Ройс, 75) — Фюллькруг.



ПСВ: Бенітес — Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест — Тілль (Лосано, 46), Жуніор (Бабаді, 86), Веерман (Пепі, 82) — Бакайоко, де Йонг, Тілльман.



Попередження: Зюле, Нмеча