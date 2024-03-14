Атлетіко здійснив камбек проти Інтера та вийшов в 1/4 в серії пенальті

Команда Дієго Сімеоне знов продемонструвала характер.

Інтер в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відправився у гості до Атлетіко та збирався підкріпити домашню перемогу й оформити вихід у чвертьфінал. Тренери, в цілому, не здивували складами, а мадридці з перших хвилин намагались захопити ігрову ініціативу. Команда Дієго Сімеоне доволі швидко могла відкрити рахунок - Ліно протягнув м'яч в чужий штрафний майданчик та пробив з гострого кута, але Зоммер з труднощами перевів м'яч на кутовий.

Згодом гості змогли трохи відсунути гру від своїх воріт та почали проводити небезпечні випади. В одному з моментів Тюрам круто віддав пас в центрі поля, а далі його партнер вивів Думфріса віч-на-віч під кутом. Облак врятував після удару нідерландця. Гра вирівнялась, але команди не припинили створювати небезпеку. Мората пробивав головою після подачі з лівого флангу, але Зоммер встиг зреагувати та врятував свою команду.

Всі ці моменти натякали на те, що довго чекати гол не знадобиться і вже на 33 хвилині Інтер забив. Барелла отримав м'яч в чужому штрафному та викотив пас на Дімарко, який не залишив шансів Облаку. 0:1. Мадридці не встигли навіть порадіти, а Грізманн зреагував на відскок м'яча в чужому штрафному та розстріляв ворота Зоммера. 1:1.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку, а вже на початку другого тайму Атлетіко створив небезпеку. Льоренте розібрався з Дімарко на фланзі та викотив в центр на Грізманна. Антуан пробив, але Зоммер був на місці. Інтер намагався діяти активно, але моменти створював саме Атлетіко. Мората пробив в один дотик після прострілу з флангу від Льоренте та не влучив у ворота. А міг Альваро пропустити м'яч на Грізманна.

Тренери намагались вплинути на гру замінами, але наступний момент створили гравці, що вийшли в старті Інтера. Лаутаро Мартінес розкішною передачею вивів Тюрама на ударну позицію в чужому штрафному, але француз пробив вище. В заключні 10-15 хвилин Інтер відійшов у захист й покладався на стрімкі випади, а Атлетіко шукав свій шанс для гола в масованих атаках.

В одному з епізодів був сумбур в штрафному майданчику Інтера. Корреа прострілив з флангу, а Депай розвернувся, втім пробити нідерландець вже не зміг — м'яч дістався супротивнику. Здавалось, що Інтер доведе матч до логічного завершення, але на 87 хвилині Коке викотив м'яч на Депая в чужий штрафний, а той другим дотиком пробив точно в кут. 2:1. На додаток, вже в компенсований час Грізманн зовнішньою стороною стопи викотив м'яч на Рікельме, а той з 11 метрів примудрився пробити вище воріт.

Гра перейшла в додатковий час і Атлетіко знов мав шанс забити - Рікельме прострілив в центр з лівого флангу, а Депай пробив в один дотик, втім Зоммер з труднощами, але відбив удар. Інтер відповів у настпній атаці, коли Лаутаро Мартінес виграв боротьбу на другому поверсі після подачі з кутового й пробив головою — м'яч пройшов повз кут воріт.

Далі відбувся дещо дивний епізод. Тюрам в боротьбі схопив Савіча за ... яйця. Перевірив міцність характеру, так би мовити. Захисник був обурений, а арбітр обійшовся без попередження. Втім, перед заміною француза Перед заміною Тюрам та Савіч вирішили конфлікт. Всі залишились задоволені — це найголовніше.

В другому додатковому таймі команди діяли більше обережно та не створили багато небезпечних моментів, тому грав перейшла в серію пенальті. Ян Облак двічі шикарно відбив удари супротивників, а Лаутаро не влучив у ворота, що принесло Атлетіко перемогу та прохід далі.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — в серії пенальті) (перший матч — 0:1)

Голи: Грізманн, 35 Депай, 87 - Дімарко, 33

Атлетіко: Облак — Моліна (Барріос, 78), Савич, Вітсель, Ермосо, Ліно (Рікельме, 70) — Льоренте (Аспілікуета, 99), Коке, Де Пауль (Корреа, 71) — Мората (Депай, 79), Грізманн (Ньїгес, 106)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Ачербі, 72) — Думфріс (Дарміан, 71), Барелла (Фраттезі, 84), Чалханоглу, Мхітарян (Классен, 111), Дімарко (Біссек, 85) — Мартінес, Тюрам (Санчес, 102)

Попередження: Ермосо, Коке — Чалханоглу, Ачербі, Біссек