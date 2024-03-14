Сауль: Паскудний момент для мене

Півзахисник Атлетіко прокоментував перемогу над Інтером.

У домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Атлетіко у серії пенальті переграв міланський Інтер.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення півзахисник "матрацників" Сауль, який схибив під час футбольної лотереї, перепросив у вболівальників команди.

"Чесно кажучи, мені зараз важко писати, але так само, як я пишу в хороші часи, я мушу писати й у погані.

Це паскудний момент для мене на спортивному рівні, я усвідомлюю це. Я приймаю всю критику, і не тільки за сьогоднішню невдачу, а й за те, у якій формі я зараз перебуваю.

Я не знаю точно, що йде не так, але єдине, чого мене навчило футбольне життя — це продовжувати працювати, незважаючи ні на що, доки мені не вдасться змінити ситуацію.

Дякую вам за те, що ви залишаєтесь зі мною в скрутну хвилину.

Уперед, Атлетіко!", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.