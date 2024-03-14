Рікельме: Облак урятував мою дупу

Півзахисник Атлетіко прокоментував перемогу над Інтером.

Напередодні мадридський Атлетіко в домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у серії пенальті переграв міланський Інтер.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення півзахисник "матрацників" Родріго Рікельме, який змарнував відмінний шанс під завісу основного часу, розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я вже підійшов після гри до Облака й подякував йому за те, що він урятував мою дупу. Але що поробиш — це ті моменти в грі, які я повинен завершувати без усіляких питань.

Тепер я маю працювати над завершенням, щоб такого більше не повторювалось.

Наші вболівальники були вражаючими. Від самого початку ми були одним цілим: вони за нас, а ми — за них.

У Сімеоне був певний план на гру, і я побачив там себе. Я був досить спокійний після пропущеного нами м’яча, а потім ще більше заспокоївся, коли ми одразу забили у відповідь, і сказав собі, що повинен забити ще один гол, незважаючи ні на що.

Наступний суперник? Тут нічого сказати не можу — нехай жереб сам вирішує", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.