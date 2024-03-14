Зірковий нападник Атлетіко насміхався над невдачею форвард Інтера під час серії пенальті

Скандал у найбільш спекотний момент зустрічі.

Мадридський Атлетіко напередодні в домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у серії пенальті переграв міланський Інтер.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Оскільки обидві команди витратили чимало нервів та зусиль ще в основний та додатковий час, у серії пенальті емоції вирували на футбольному полі.

І геть не на кожного з гравців це подіяло найкращим чином.

Наприклад, французький нападник "матрацників" Антуан Грізманн, на рахунку якого один із м’ячів команди, дозволив собі образи на адресу форварда "змій" Алексіса Санчеса, коли той тільки-но схибив другим ударом своєї команди в серії.

" Лайно! Ваш чилієць обіс**вся!", — вигукував французький виконавець.

Інцидент набув широкого розголосу в європейській пресі, проте жодних коментарів учасники ситуативного конфлікту не робили.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.