Де Врей: Усе пішло не так, як планував Інтер

Захисник Інтера прокоментував поразку від Атлетіко.

Міланський Інтер напередодні у гостьовій частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у серії пенальті поступився мадридському Атлетіко.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення захисник "змій" Стефан Де Врей розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я думаю, що ми не були схожі на звичний для цього сезону Інтер, особливо в першому таймі, тому що ми дозволили суперникам забагато. Вони створювали моменти, але ми повели в рахунку. Шкода, щоправда, що ми одразу ж пропустили.

У другому таймі ми грали краще, і у нас були моменти, але й було багато розчарувань через погану реалізацію й у підсумку програну серію пенальті.

Загалом, ми грали не дуже добре, але бойовий дух у нашої команди завжди присутній. У цій команді кожен завжди викладається на повну.

Сьогодні, на жаль, усе пішло не так, як ми планували, але ми проводимо чудовий сезон, і є ще робота, над якою ми почали працювати ще в липні. Ми знаємо, яка наша мета.

Ми проводимо прекрасний сезон, але на жаль сьогодні він закінчився в єврокубках саме так. Тепер ми хочемо продовжити перемагати в чемпіонаті й закінчити цей рік перемогою в Серії A", — заявив нідерландський виконавець.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.