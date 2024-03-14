Зоммер: Інтер повинен прийняти цей вирок

Голкіпер Інтера прокоментував поразку від Атлетіко.

Напередодні міланський Інтер у гостьовій частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у серії пенальті поступився мадридському Атлетіко.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення воротар "змій" Янн Зоммер розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Цю поразку буде важко переварити, особливо після такої серії пенальті. Сьогодні була складна атмосфера, але такий він футбол, коли ти граєш на виїзді.

Звичайно, нам не вистачило трохи везіння, у нас було багато моментів, але ми не змогли ними скористатися. Рівень Ліги чемпіонів дуже високий, тому може статись усе, що завгодно.

Ми були близькі до виходу в чвертьфінал, але після фінального свистка сказали собі, що ми дуже сильна команда, що є розчарування, але ми повинні прийняти цей вирок.

Тепер буде важливо перезавантажитись. У нас усе ще є велика мета: від завтрашнього дня ми почнемо думати про гру проти Наполі", — заявив швейцарський виконавець.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.