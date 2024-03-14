Індзагі: Шкода, тому що в наших руках була кваліфікація до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Керманич Інтера прокоментував поразку від Атлетіко.

У гостьовій частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер у серії пенальті поступився мадридському Атлетіко.

Атлетіко — Інтер 2:1 (3:2 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Розчарування наявне в кожного, хто дотичний до Інтера. Однак я сказав хлопцям, щоб вони пишалися тим шляхом, що вони подолали. Ми ще жодного разу не програвали в Лізі чемпіонів цього року, але сьогодні, на жаль, у ключові моменти матчу ми повинні були діяти краще.

У додатковий час гра була в наших руках, але ми зробили багато помилок. У таких матчах ви платите за це занадто велику ціну. У першому матчі ми, безумовно, могли зробити щось більше.

Сьогодні ж, коли ми повели за рахунком, ми повинні були краще розпоряджатись м’ячем, а замість цього вони відразу забили й повернулись до гри.

Ця команда не звикла програвати. Шкода, тому що в наших руках була кваліфікація до чвертьфіналу. Але я все одно пишаюсь тим, що треную цей колектив, що приносить мені величезне задоволення.

Є трохи розчарування, дійсно, адже ми вилетіли через поразку в серії пенальті. Проте тепер у нас є 10 ігор чемпіонату, які ми повинні провести якнайкраще, щоб закрити сезон.

Ми повинні відновити сили, щоб якнайкраще представити себе в недільному матчі проти Наполі, ураховуючи, що ми зіграємо з чемпіоном Італії", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що також пробилась до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й дортмундська Боруссія.