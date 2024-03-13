Кальцона: Я не зрозумів рішення VAR щодо пенальті на Осімгені

Керманич Наполі прокоментував поразку від Барселони.

Напередодні неаполітанський Наполі поступився каталонській Барселоні в гостьовій частині протистояння в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та завершив виступ у цьогорічному розіграші єврокубків.

Барселона — Наполі 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Партенопеї" Франческо Кальцона після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Справедливим буде сказати, що ми розчаровані, бо ми приїхали сюди для того, щоб виграти, і нам це не вдалось зробити. Ми почали пропускати контратаки, втрачати м'ячі і зрештою пропустили два необов’язкові голи після перерви.

Було важко адаптуватись і налагодити власну гру, бо ми прилетіли до Іспанії лише день тому. Сьогодні ми пропустили багато голів, але ми розуміли силу цієї Барси. Тут було важко відігратись із рахунку 0:2.

Я завжди говорю про діях у захисті, і сьогодні ми відпрацювали там не дуже добре. Виправданням є те, що у нас було мало часу, щоб покращити ще й цей аспект.

Пенальті на Осімгені? Дивлячись на повтор, мені здалося, що це був пенальті, і я не розумію, як на такому рівні VAR не втрутився в подібну ситуацію. Мені здається, що це був дуже чіткий пенальті.

Наприкінці гри ми змінили тактичну схему й утратили деякі важливі зв’язки, тому я спробував підсилити передню лінію. Однак цій команді потрібна впевненість, і ми не можемо дозволити собі подібні моменти в подальшому.

Як виправляти помилки? Тільки працюючи над собою за наявності на це достатньої кількості часу. За три тижні ми зіграли шість ігор, і в нас його просто не було.

Ми втратили занадто багато м’ячів у першому таймі й добре розпочали другу половину гри. Окрім пенальті, ми могли зрівняти рахунок, маючи чудовий шанс у Ліндстрема.

Особливість Наполі полягає в тому, що ця команда завжди знаходить спосіб забивати голи. Ми повинні налагодити роботу позаду, коли ми добре граємо з позиції сили, ми маємо відвойовувати м’яч ще на половині поля суперників.

У нас ще є можливість потрапити до наступної Ліги чемпіонів, тож ми повинні мріяти про це, рости й перемагати в наступних іграх. Попереду ще багато випробувань, і одне з них — у неділю в Мілані", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що напередодні до чвертьфіналу Лігі чемпіонів УЄФА пробився лондонський Арсенал.