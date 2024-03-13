Стрічка новин

00:51

Арсенал у серії пенальті проти Порту виборов перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

00:48

Барселона — Наполі 3:1 Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

23:58

Барселона обіграла Наполі та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів

23:23

Барселона — перший клуб в історії плей-оф Ліги чемпіонів, у старті якого вийшли два гравці 17 років і молодше

22:37

Матч Барселона — Наполі залишить одну з команд без місця на клубному чемпіонаті світу-2025

21:03

Кубарсі та Лопес зіграють з перших хвилин проти Наполі

21:02

Зінченко залишився в запасі на матч-відповідь проти Порту

14:23

Едегор: В минулому матчі з Порту було багато пауз

12:25

Мартінеллі може пропустити матч проти Порту

11:49

Артета: Фанати не розуміють, як можуть вплинути на нашу гру