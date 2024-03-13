Барселона — Наполі 3:1 Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона впевнено обіграла Наполі та здобула путівку до наступного етапу.
Голи Ферміна Лопеса, Жоау Канселу та Роберта Левандовські допомогли "блаугранас" здобути перемогу після нічиєї в Італії, тоді як неаполітанці лише одного разу змогли вразити ворота каталонців завдяки зусиллям Аміра Ррахмані.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Наполі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
Барселона — Наполі 3:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Лопес, 14, Канселу, 17 Левандовські, 83 - Ррахмані, 30
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Лопес (Роберто, 60), Крістенсен (Ромеу, 61), Гюндоган — Ямал, Левандовські, Діас (Феліш, 82)
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї (Олівера, 65) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Распадорі, 79) — Політано (Ліндстрьом, 64), Осімген, Кварацхелія
Попередження: Ямал — Жезус, Траоре, Олівер