Барселона — Наполі 3:1 Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

13 березня 2024

Барселона — Наполі 3:1 Відео голів та огляд матчу 12.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона впевнено обіграла Наполі та здобула путівку до наступного етапу.

Голи Ферміна Лопеса, Жоау Канселу та Роберта Левандовські допомогли "блаугранас" здобути перемогу після нічиєї в Італії, тоді як неаполітанці лише одного разу змогли вразити ворота каталонців завдяки зусиллям Аміра Ррахмані.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Наполі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Барселона — Наполі 3:1 (перший матч — 1:1)
Голи: Лопес, 14, Канселу, 17 Левандовські, 83 -  Ррахмані, 30

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Лопес (Роберто, 60), Крістенсен (Ромеу, 61), Гюндоган — Ямал, Левандовські, Діас (Феліш, 82)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї (Олівера, 65) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Распадорі, 79) — Політано (Ліндстрьом, 64), Осімген, Кварацхелія

Попередження: Ямал — Жезус, Траоре, Олівер

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