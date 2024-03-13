Хаві: Нам говорили, що Барселона — лузери в Лізі чемпіонів... І де тепер ваші "лузери"?

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Наполі.

Каталонська Барселона напередодні здолала неаполітанський Наполі в домашній частині протистояння в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та пробилась до наступного раунду змагань.

Барселона — Наполі 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Це був майже досконалий матч у нашому виконанні. Команда віддала все, грала дуже наполегливо, тому я пишаюсь гравцями. Я казав, що з оголошенням про мій відхід наприкінці сезону вони зроблять крок уперед. Люди натомість мені не вірили й говорили, що я втрачу роздягальню. Ми отримали багато несправедливої критики останнім часом.

На сьогоднішній день все залишилося по-старому — я залишу клуб наприкінці сезону. Ви ж самі сказали, що звільните мене, якщо я сьогодні програю.

Я думаю, що ми заслуговували на вихід до чвертьфіналу більше, аніж Наполі, бо ми краще діяли в атаці, обороні і, звичайно, забили більше голів за суперників.

Тепер ми належимо до вісімки найкращих команд Європи, і це чудова новина для Барселони та всіх її вболівальників.

На гравців чиниться великий тиск, "життя або смерть", "ультиматуми"... Я сказав своїм футболістам, щоб вони розслабились, що від результату сьогоднішньої гри ніхто не помре. Нам говорили, що ми — лузери в Лізі чемпіонів... І де тепер ваші "лузери"? Що ми робимо в чвертьфіналі?

Я дуже щасливий і це — один із найкращих моментів у якості тренера. Тепер ми чекаємо на жеребкування. Але все є якісь непотрібні балачки довкола команди.

Наступний суперник? Краще думати про себе, а не про інших. Я думаю, що ми можемо змагатись у чвертьфіналі з будь-яким суперником. Я дуже задоволений командою і пишаюся хлопцями після сьогоднішньої гри", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що напередодні до чвертьфіналу Лігі чемпіонів УЄФА пробився також і лондонський Арсенал.