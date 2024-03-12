Мартінеллі може пропустити матч проти Порту

12 березня 2024

Габріел Мартінеллі, Getty Images

Вінгер отримав пошкодження у поєдинку проти Шеффілда.

Вінгер Арсеналу Габріел Мартінеллі може пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту. Про це повідомляє журналіст Коннор Хамм.

Нагадаємо, 22-річний бразилець зазнав пошкодження в минулому матчі АПЛ проти Шеффілда Юнайтед (6:0), після чого був змушений пропустити гру з Брентфордом (2:1).

За інформацією джерела, Габріел тренується індивідуально і поки що не займався у загальній групі.

Цього сезону Мартінеллі провів 32 матчі, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Нагадаємо, матч Арсенал — Порту відбудеться сьогодні, 12 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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