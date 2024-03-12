Консейсау: Ми сповнені поваги до Арсеналу, але не боїмося його

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау дав оцінку супернику перед важливим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 12 березня, Арсенал прийматиме Порту в рамках матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після поразки 0:1. Напередодні головний тренер португальської команди Сержіу Консейсау поспілкувався з журналістами на пресконференції.

"Порту приїхав до Лондона, щоб дати бій, виграти матч та вийти до чвертьфіналу. Ми сповнені поваги до Арсеналу, але не боїмося його. Обидві команди вміють грати у красивий футбол. Хто б не вийшов у їхньому складі, ми маємо бути готові правильно реагувати в обороні та постаратися переграти суперника", — сказав тренер.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.