Арсенал — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 12 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Порту, яке пройде на англійському Емірейтс Стедіум.

ВІВТОРОК, 12 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

Минулі вихідні для лондонського Арсеналу стали дуже приємними та успішними у всіх аспектах. По-перше, підопічним Мікеля Артети вдалося в суботу вирвати непросту перемогу над Брентфордом у заключні хвилини лондонського дербі (2:1), а вже в неділю "каноніри" спостерігали за очним протистоянням своїх двох головних конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул АПЛ, де нічия на Енфілді між Ліверпулем і Манчестер Сіті дозволила Арсеналу закінчити тур в якості лідера турнірної таблиці чемпіонату за рахунок переваги в різниці забитих і пропущених м'ячів. Так, у будь-якому випадку хтось з конкурентів Арсеналу втратив би очки в той вечір, проте коли це роблять відразу обидва — це очевидний бонус, хоч глобально в чемпіонських перегонах в Англії це нічого не вирішило — все тільки починається.

Втім, дуже насичені останні дні гравців Арсеналу доповнювалися ще й думками про матч-відповідь з Порту в плей-оф Ліги чемпіонів. Перший поєдинок у Португалії команда Мікеля Артети хотіла пройти із найменшими втратами у фізичному плані, не демонструючи своєї звичної інтенсивності в атаках. Лондонці були близькі до виконання свого плану, але доля-лиходійка розпорядилася інакше і, можна сказати, покарала "канонірів" за невиразний виступ з нулем ударів у площину воріт суперника за усю зустріч. Неймовірний гол Галено на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму шокував Арсенал та приніс Порту мінімальну домашню перемогу. За всієї загальної картини гри та на тлі незначної кількості створених моментів біля воріт обох команд, взагалі неможливо сказати, що підопічні Сержіу Консейсау якось не заслуговували на такий результат через єдиний "шалений" м'яч напередодні фінального свистка. Тут достатньо згадати перший тайм, коли Галено якимось дивом упустив 99% можливість забити після двох поспіль щосекундних ударів (xG першого – 0,41, а другого – 0,58)! Після цього, за канонами жанру, точно мало залетіти у ворота Давіда Раї щось максимально неочевидне та шедевральне – кривдник Шахтаря під час групового етапу ЛЧ це нам організував.

Але причина такої непереконливої гри Арсеналу в Португалії полягає не тільки в плані лондонців. Тут не можна не відзначити, наскільки добре тактично підготувалися до матчу гравці Порту – головний тренер Сержіу Консейсау ще під час передматчевої пресконференції говорив, що тактичні заняття цього разу зайняли більше часу, ніж зазвичай. Вже після переможного єврокубкового матчу "дракони" вийшли до півфіналу Кубка Португалії, а також здобули дві перемоги та одну нічию у внутрішній першості, де поки що Порту не вдається наздогнати лісабонські Спортінг та Бенфіку.

У будь-якому випадку, недооцінки по відношенню до колективу Консейсау не може бути, яким би Арсенал не вважався явним фаворитом на власному полі. Очікуємо, що на "канонірів" чекає ще один непростий матч-відповідь з португальцями, але з результатом, який завершить прокляття лондонців щодо їхньої відсутності в чвертьфіналі Ліги чемпіонів терміном у 14 останніх років.