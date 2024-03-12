Артета: Фанати не розуміють, як можуть вплинути на нашу гру

12 березня 2024

Артета: Фанати не розуміють, як можуть вплинути на нашу гру

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився перед важливим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 12 березня, Арсенал прийматиме Порту в рамках матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після поразки 0:1. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поспілкувався з журналістами на пресконференції.

"Я думаю, що вплив, який фанати можуть організувати, неймовірний. Я не думаю, що вони це розуміють. Нам потрібно, щоб вони були з нами щоразу, коли ми торкаємося м'яча, і нам також потрібен емоційний контроль. У нас є чудова можливість прожити разом один із таких вечорів.

Нам доведеться змінити пару речей, щоб ми могли створити більше моментів, ніж у першому матчі. Це рівень Ліги чемпіонів. Тут грають топкоманди. Сьогодні ми маємо стати кращими. Сподіваюся, що вболівальники голосно нас підтримуватимуть, і ми зможемо разом пробитися до чвертьфіналу", — сказав іспанець.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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