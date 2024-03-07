Тренер Копенгагена: Ми програли два матчі команді, яка була краща за нас — причому більше, ніж на один рівень

Головний тренер Копенгагена Якоб Неструп Гансен прокоментував виліт від Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні англійський Манчестер Сіті на Етіхаді здобув перемогу над данським Копенгагеном (3:1) в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Наставник данців Якоб Неструп Гансен вважає, що його команда успішно виступила в цій єврокампанії.

"Я сказав своїм гравцям три речі. Перша полягала в тому, що ми програли два матчі команді, яка була краща за нас – причому більше, ніж на один рівень. По-друге, вони можуть дуже, дуже пишатися європейською кампанією, в якій вони виступали за Копенгаген та Данію загалом. Тут нема до чого причепитися", - сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.