Аканджі: Нашою метою було увійти в гру та забити швидкий гол

Найкращий гравець матчу Манчестер Сіті — Копенгаген Мануель Аканджі в інтерв'ю UEFA.com підбив підсумки поєдинку.

Напередодні англійський Манчестер Сіті на Етіхаді здобув перемогу над данським Копенгагеном (3:1) в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Захисник Сіті Мануель Аканджі розповів, за рахунок чого вдалось здолати суперника.

"Нашою метою було увійти в гру та забити швидкий гол, бо Копенгагену було досить складно відігратися після трьох пропущених м'ячів. Потім ми одразу забили другий, що було справді чудово для нас. Після цього спробували контролювати гру. На жаль, вони забили один гол, але потім Ерлінг Голанд теж забив", — сказав швейцарець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.