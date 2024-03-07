Аканджі визнали найкращий гравцем матчу Манчестер Сіті — Копенгаген

Захисник забив перший гол власної команди в цій грі.

Напередодні англійський Манчестер Сіті на Етіхаді здобув перемогу над данським Копенгагеном в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Копенгаген 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У звітній зустрічі захисник команди Хосепа Гвардіоли Мануель Аканджі першим відзначився забитим м’ячем і в подальшому брав активну участь у розбудові домінуючої позиції своєї команди.

Для організаторів змагань саме це й виявилось ключовим під час визначення найкращого гравця поєдинку.

Аканджі залишив за собою 1 удар по воротах, тримав м’яч 8,9% ігрового часу (119 дотиків), віддав 108 передач (103 точних, 95%), зробив 1 спробу дриблінгу, виграв одну боротьбу в повітрі, двічі спробував забрати м’яч (1 раз — успішно), та тричі вибивав м’яч із власного штрафного.

У той самий час статистичні портали не підтримали думку організаторів змагань, визнавши нападника Хуліана Альвареса, на рахунку якого гол + гольовий пас, найкращим.