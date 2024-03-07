Кроос: Найкраще в матчі-відповіді проти РБ Лейпциг це те, що він нарешті завершився

07 березня 2024

Тоні Кроос, Getty Images

Півзахисник Реала прокоментував нічию проти німецького колективу.

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило команді Карло Анчелотті залишити за собою перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри центральний півзахисник "бланкос" Тоні Кроос прокоментував виступ власної команди.

"Ми не контролювали ситуацію в жодному епізоді й було дуже багато нервів. Зрештою, найкраще в грі було те, що вона нарешті завершилась. Після гола Лейпцига могло статись усе, що завгодно.

Лейпциг грав добре, дуже добре захищався і, завдяки своїй обороні, зміг провести хороші контратаки. Ми знали, що вони можуть бути небезпечними. До певної міри ми добре володіли м'ячем, але потім у нас не вистачило гравців попереду, щоб бути дійсно небезпечними.

Одна справа — результат, а інша — те, як ти граєш. У перерві ми були задоволені результатом, але не тим, як ми грали. Другий тайм був трохи кращим, але все ще недостатньо хорошим, щоб сказати, що ми явно заслуговуємо на вихід у наступний раунд.

У нас не все виходило, але в підсумку ми у чвертьфіналі", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мадридський Реал проведе на власному полі проти Сельти.

Джерело: El Mundo Deportivo

команди
статті на тему:
Реал втримав нічию в матчі проти РБ Лейпциг та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів 06 березня 2024 Реал втримав нічию в матчі проти РБ Лейпциг та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів
Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу 06.03.2024 07 березня 2024 Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу 06.03.2024
   