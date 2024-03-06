Аль-Хелаїфі: Як я можу підтвердити відхід Мбаппе, якщо він і досі в клубі?

Очільник парижан пішов від чергового запитання щодо долі форварда.

Напередодні баскський Реал Сосьєдад у домашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився французькому Парі Сен-Жермен.

Реал Сосьєдад — ПСЖ 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Але після завершення гри президента "червоно-синіх" Нассера Аль-Хелаїфі все одно більше запитували про подальшу долю нападника Кіліана Мбаппе, який цього вечора забив обидва м’ячі команди.

"Ви хочете почути від мене підтвердження відходу Мбаппе? Як я можу підтвердити відхід Мбаппе, якщо він і досі в клубі?

Якщо клуб нічого не оголошував із цього приводу, то і я не збираюсь. Кіліан перебуває в клубі, працює з командою й у нього досі є чинним контракт із нами.

Ми будуємо проєкт на майбутнє. Мбаппе — один із найкращих у світі, але сьогодні вся команда зіграла дуже добре.

Усі грали один за одного, і це те, чого ми хочемо! Ми пишаємось нашим виступом. Я побачив команду, яка тримається разом та робить те, що хоче від неї тренер. Тренер задає напрям нашого розвитку, і ми його в цьому підтримуємо. Найголовніше — це команда", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що з цього приводу також висловився головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.