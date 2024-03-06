Тухель пошкодив ногу під час мотиваційної промови в роздягальні перед матчем-відповіддю проти Лаціо

06 березня 2024

Томас Тухель, Getty Images

Вочевидь, на фарт.

Мюнхенська Баварія напередодні на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Ще перед початком протистояння очевидці зауважили, що головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель помітно шкутильгає під час появи команд із підтрибунних приміщень.

Це стало однією з тем для обговорення з керманичем Баварії під час післяматчевого інтерв’ю.

"Під час мотиваційної промови я вдарив ногою коробку в роздягальні й пошкодив великий палець на нозі.

Якщо чесно, то не думаю, що зможу зняти взуття ще певний час. Команда була дуже здивована тим, чому я сидів майже 90 хвилин у технічній зоні", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що під час останнього переможного для лондонського Челсі сезону Ліги чемпіонів УЄФА Тухель, який тоді був керманичем "синіх", також зламав ногу й дивився за грою верхи на коробці з інвентарем.

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