Тухель пошкодив ногу під час мотиваційної промови в роздягальні перед матчем-відповіддю проти Лаціо

Мюнхенська Баварія напередодні на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Ще перед початком протистояння очевидці зауважили, що головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель помітно шкутильгає під час появи команд із підтрибунних приміщень.

Це стало однією з тем для обговорення з керманичем Баварії під час післяматчевого інтерв’ю.

"Під час мотиваційної промови я вдарив ногою коробку в роздягальні й пошкодив великий палець на нозі.

Якщо чесно, то не думаю, що зможу зняти взуття ще певний час. Команда була дуже здивована тим, чому я сидів майже 90 хвилин у технічній зоні", — заявив німецький фахівець.

