Саррі: Думати, що Лаціо зможе сидіти у захисті 100 хвилин проти Баварії — погана ідея

Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу Лаціо проти Баварії.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Я не відчуваю особливих емоцій, нам треба бути сміливими та рішучими. Ми усвідомлюємо, наскільки це буде важко, що має надати готовності жертвувати собою. У футболі немає нічого неможливого, і це має надати нам сміливості. У нас мають горіти вогонь та агресія.

Баварія — команда найвищого рівня, вони легко забивають голи. Думати, що ми можемо просто сидіти у захисті 100 хвилин – погана ідея, нам потрібна сміливість просуватися вперед.

Я зовсім не сумніваюся, що вони будуть бігати більше за нас, але справа в тому числі в ефективності. Безглуздо пробігти зайві 2 км, якщо за вирішальної можливості суперник переміщає м'яч швидше. Сподіваюся, вони залишать нам достатньо простору, оскільки зазвичай Баварія втрачає тактичний баланс", — наводить слова Саррі Football-Italia.

Нагадаємо, у першому матчі "орли" обіграли команду Томаса Тухеля з рахунком 1:0. Гра у відповідь пройде сьогодні, 5 березня, о 22:00 за київським часом.