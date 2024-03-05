Баварія — Лаціо. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.03.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 20 лютого 2024 року та розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія прийматиме римський Лаціо на Альянц Арені.

БАВАРІЯ — ЛАЦІО (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1)

ВІВТОРОК, 5 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІО АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Три тижні тому ситуація в мюнхенській Баварії була геть інакшою. Томас Тухель тільки-но програв леверкузенському Баєру в Бундеслізі (0:3), після чого почались перші конкретні розмови про його звільнення. Але команда все одно готувалась до матчу в Римі як до такого, від якого багато чого залежатиме в її подальшій долі в цьому сезоні. І воно справді так і було — німецький чемпіон мінімально поступився (0:1), тож додому поїхав із дуже важким багажем.

А потім була вже й поразка від Бохума (2:3), після якої Тухелю вказали на двері, але через дуже довгий коридор, подорож яким мала тривати ще кілька місяців до завершення поточного сезону. І наче після цього Баварія й виграла в РБ Лейпциг дуже важливий матч (2:1), проте за підсумком нічиєї минулими вихідними проти Фрайбурга (2:2) головному тренеру "Червоної машини" поставили ультиматум — або чвертьфінал Ліги чемпіонів, або звільнення.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є колектив Томаса Тухеля. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 11,00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,00.

І тут ситуація складається геть неочевидним чином. Із одного боку, якщо й існував конфлікт усередині клубу, що є очевидним, то гравці розуміють, як найшвидше змусити зникнути з роздягальні головного подразника. Але ж не на власному полі! Альянц Арена буде заповненою вщент — у цьому взагалі немає жодних сумнівів, і кожен із присутніх буде розуміти, що в домашньої команди просто немає іншого виходу, окрім як перемагати.

Яка роль у цьому відводиться для римського Лаціо? Якби команда Мауріціо Саррі не програла в трьох із чотирьох матчах після перемоги в першій частині дуелі, то ми б могли поговорити про якісь перспективи "орлів". Залишається покладатись лише на головного тренера, який вигадав спосіб протидії більш іменитому супротивнику на власному полі, та й узагалі є знаним майстром вставляти палки в колеса опонентам своєю тактикою.

У плані кадрового потенціалу в Баварії за час поміж іграми ситуація суттєво не покращилась. А ще в неї є Тухель у технічній зоні, який раптово може почати вважати себе королем тактичних схем і зруйнувати навіть те, над чим сам працював із моменти появи в клубі. У Леверкузені, власне, це й сталось, що призвело до решти подій після того матчу.

Тут також варто пригадати вилучення Дайо Упамекано в першій грі в складі Баварії. Хоча тут теж фанати мюнхенців можуть сказати, що, можливо, воно й на краще — аж занадто багато помилок від француза було саме у вирішальних матчах. І хоча Ерік Даєр ще тільки призвичаюється до місцевого клімату, варіант із ним виглядає більш надійним.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, Кім, Девіс — Павлович, Горецка — Тель, Мюллер, Мусіала — Кейн.

Лаціо: Проведель — А. Марушич, Хіла, Романьйолі, Хісай — Гендузі, Весіно, Луїс Альберто — Ісаксен, Іммобіле, Феліпе Андерсон.

Не зіграють: Боє, Бухманн, Коман, Мазрауї, Г. Марушич, Сарр, Упамекано — Патрік, Ровелла.

Під питанням: Гнабрі, Сане.

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