Тухель: Нам потрібно вичавити з себе максимум в матчі з Лаціо

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився напередодні матчу з Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 4 березня, Баварія зіграє з Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні матчу свій коментар залишив наставник "роттен" Томас Тухель.

"Розмови про титули не допоможуть у завоюванні титулів. Нам потрібно добре тренуватися сьогодні й добре зіграти завтра.

У нас достатньо речей, які ми можемо покращити. Нам безперечно потрібен стадіон, повний емоцій. Ми повинні передати ці емоції на трибуни. Нам потрібно вичавити з себе максимум", — наводить слова фахівця Bayern & Germany.

Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою Лаціо — 1:0.

Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.