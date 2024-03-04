Тухель: Нам потрібно вичавити з себе максимум в матчі з Лаціо

04 березня 2024

Томас Тухель, Bayern & Germany

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився напередодні матчу з Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 4 березня, Баварія зіграє з Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні матчу свій коментар залишив наставник "роттен" Томас Тухель.

"Розмови про титули не допоможуть у завоюванні титулів. Нам потрібно добре тренуватися сьогодні й добре зіграти завтра.

У нас достатньо речей, які ми можемо покращити. Нам безперечно потрібен стадіон, повний емоцій. Ми повинні передати ці емоції на трибуни. Нам потрібно вичавити з себе максимум", — наводить слова фахівця Bayern & Germany.

Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою Лаціо — 1:0.

Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.

команди
статті на тему:
Педрі та Де Йонг, gettyimages 04 березня 2024 Педрі та Де Йонг пропустять понад місяць через травми
Рой Кін, gettyimages 04 березня 2024 Рой Кін про МЮ: В останні 20-25 хвилин в матчі з Сіті грали чоловіки проти хлопчиків
Арчі Браун - Getty Images 04 березня 2024 Челсі, Вест Гем, Ювентус, Мілан, Ніцца і Ліон зацікавлені у трансфері таланта Гента
   