Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія — Лаціо обслуговуватиме словенець Вінчич

Призначено суддівські бригади на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього тижня. Про це повідомляє УЄФА.
Вівторок, 5 березня:
Баварія – Лаціо: головний суддя – Славко Вінчич, помічники на лініях – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, резервний суддя – Матей Юг, ВАР – Нейц Кайтазович, ассистент ВАР – Раде Обренович (усі – Словенія).
Реал Сосьєдад — ПСЖ: головний суддя — Майкл Олівер, помічники на лініях — Стюарт Берт, Ден Кук, резервний суддя — Роберт Джонс, ВАР – Стюарт Еттвелл, асистент ВАР – Девід Кут (усі – Англія).
Середа, 6 березня:
Реал Мадрид — РБ Лейпциг: головний суддя — Давиде Масса, помічники на лініях — Філіппо Мелі, Стефано Алассіо, резервний суддя — Марко Ді Белло, ВАР – Масіміліано Ірраті, асистент ВАР – Паоло Валері (усі – Італія).
Манчестер Сіті — Копенгаген: головний суддя — Еспен Ескос, помічники на лініях — Ісаак Башевкін, Андерс-Олав Далі, резервний суддя — Рохіт Саггі ( усі — Норвегія), ВАР – Денніс Хіглер, асиситент ВАР – Роб Діперінк (обидва – Нідерланди).