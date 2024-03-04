Стрічка новин

16:47

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія — Лаціо обслуговуватиме словенець Вінчич

15:53

Тухель: Нам потрібно вичавити з себе максимум в матчі з Лаціо

18:48

Верман — гравець тижня у Лізі чемпіонів

14:56

Арнаутович та Левандовські в претендентах на гравця тижня у Лізі чемпіонів

09:28

Ліга чемпіонів-2023/24: розклад та результати матчів

21:59

Тюрам може не зіграти проти Атлетіко

19:47

Лунін потрапив у символічну збірну за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

11:55

Артета: Ми недостатньо загрожували воротам суперника. Нам забракло агресії

11:23

Райс — після поразки від Порту: Це справжній удар по зубах

10:59

Герой матчу Порту — Арсенал: Коли з'явилася можливість пробити, я не вагався