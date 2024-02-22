Артета: Ми недостатньо загрожували воротам суперника. Нам забракло агресії

22 лютого 2024

Артета: Ми недостатньо загрожували воротам суперника. Нам забракло агресії

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився після поразки від Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал вирушив у гості до Порту, де несподівано зазнав поразки - 0:1.

Після гри коуч "канонірів" Мікель Артета пояснив, чому його команда поступилась в Португалії.

"Ми недостатньо загрожували воротам суперника. Нам забракло агресії, особливо з м'ячем у фінальній третині поля. Ми можемо грати краще.

Ми повинні набагато краще контролювати гру. Ми не могли перемогти, тричі втративши м'яч біля чужих воріт. Якщо ви хочете потрапити до чвертьфіналу, то маєте обіграти свого суперника, і це нам доведеться зробити на Емірейтс", - сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Арсенал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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