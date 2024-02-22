Герой матчу Порту — Арсенал: Коли з'явилася можливість пробити, я не вагався

22 лютого 2024

Герой матчу Порту — Арсенал: Коли з'явилася можливість пробити, я не вагався

Нападник Порту Вандерсон Галено висловився щодо перемоги над Арсеналом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал вирушив у гості до Порту, де вельми несподівано зазнав поразки - 0:1. В компенсований до другого тайму час нападник Порту Вандерсон Галено завдав удару з-за меж карного майданчика, який став несподіванкою для воротаря "гармашів" Давіда Раї. Після гри Галено розповів, чому наважився на удар.

"Думаю, заслуга у цьому голі належить усій команді, усій нашій роботі за 90 хвилин. Ми грали добре, класно оборонялися, повністю виклалися на поле.

Щодо гола, коли з'явилася можливість, я не вагався. Я дуже щасливий. Ми постараємося повторити в Лондоні те, чого досягли тут. Будемо сильними і, як завжди, викладемося максимум", - сказав Галено.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Арсенал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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