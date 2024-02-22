Райс — після поразки від Порту: Це справжній удар по зубах

Півзахисник Арсеналу Деклан Райс висловився після поразки Порту в Лізі чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал вирушив у гості до Порту, де вельми несподівано зазнав поразки - 0:1.

Хавбек "гармашів" Деклан Райс вважає, що його команда поступилась заслужено.

"Ви не знаєте чого чекати, тому що це Ліга чемпіонів. Це справжній удар по зубах, тому що ми поступилися в кінцівці. Але ми знаємо, що робити. Ми не збираємось опускати руки. Йдеться про повернення, відновлення, ігри у прем'єр-лізі, і ми знову будемо готові до Ліги чемпіонів, не сумнівайтеся", — сказав Райс.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Арсенал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.