Каннаваро: Такими діями в захисті гравці Наполі фактично вбили свого воротаря

Ексзахисник прокоментував нічию Наполі проти Барселони.

Напередодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА неаполітанський Наполі зіграв унічию проти каталонської Барселони.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри колишній центральний захисник та вихованець "Партенопеї" Фабіо Каннаваро прокоментував виступ власної екскоманди.

"Якщо захисник пропускає м’яч повз свої ноги, як це зробив спочатку Ррахмані, а потім і Ді Лоренцо, він фактично вбиваєте свого воротаря.

Правило номер один для захисника — ніколи не пропускати м’яч повз себе. Твоє першочергове завдання — зупинити м'яч.

Натомість Левандовські впорався із своєю роботою дуже добре, хоча зрештою це був єдиний момент за гру, звідки він точно міг забити", — заявив італійський футболіст.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.