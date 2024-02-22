Араухо: Ми повертаємось додому розчарованими підсумковим результатом

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував нічию з Наполі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні неаполітанський Наполі зіграв унічию проти каталонської Барселони в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри захисник "блаугранас" Рональд Араухо підбив підсумки першої частини протистояння.

"У Барселоні віддамо всі сили для проходу до чвертьфіналу. Ми показали сьогодні, що є потужною та готовою конкурувати командою. Можливо, ми дали суперникам надто багато свободи у якихось епізодах, але це все для того, щоб грати самим.

Ми грали дуже добре, особливо у перші 30 хвилин. Але Наполі — топ клуб, і тепер уже йому доведеться опинитися на нашому місці, зігравши перед нашими вболівальниками.

Ми повертаємось додому розчарованими підсумковим результатом. Я справді вірив, що ми могли виграти", - сказав уругваєць.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.