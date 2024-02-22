Мерет: Наполі почав матч не дуже активно, але цього можна було очікувати

Голкіпер Наполі прокоментував нічию проти Барселони.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні неаполітанський Наполі зіграв унічию проти каталонської Барселони.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "Партенопеї" Алекс Мерет прокоментував виступ власної команди.

"На початку гри мені вдалось зробити два важливих сейви, які в підсумку дозволили нам витримати вплив перших хвилин, коли ми перебували під потужним тиском постраждали.

Командний настрій був важливим у цьому матчі, і в другому таймі ми були більш організованими, а після пропущеного гола відреагували як досвідчена команда.

Ми почали матч не дуже активно, але цього можна було очікувати, адже ми грали проти чудової команди. Натомість ми використали останні кілька хвилин гри.

Осімген? Він залишається дуже важливим для нас, і ми знаємо, наскільки він цінний гравець для клубу. Але так само важлива й робота всіх інших", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.