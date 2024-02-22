Кальцона: Хвіча незадоволений заміною? Мені байдуже, я не дивлюсь на імена

Керманич Наполі прокоментував нічию проти Барселони.

Неаполітанський Наполі напередодні зіграв унічию проти каталонської Барселони в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Франческо Кальцона прокоментував виступ власної команди.

"У нас ще багато роботи попереду, але я вже привітав команду з тим, що вона знову відкрила в собі бажання боротись за перемоги.

Сьогодні в нас був дуже хороший другий тайм, але на тактичному рівні нам потрібен додатковий прогрес. Я випустив деяких гравців, які були не в найкращій формі, ми дозволили Барселоні швидко переходити поміж лініями атаки і віддавати довгі передачі, чого не можна робити проти такої команди.

Однак наприкінці ми намагалися перемогти, і це важливий знак для мене. Мені дуже сподобався дух команди. Гравці віддали своє серце й душу, щоб уникнути поразки від дуже сильного суперника.

Ураховуючи наші тактичні проблеми, ми боролись від самого початку гри, але я можу зрозуміти, що присутня певна розгубленість після лише півтора днів спільної роботи.

Ті, хто вийшов із лави запасних, надали більше енергії та організованості, і вони дуже добре спрацювали. Хвіча не був задоволений заміною? Мені байдуже — я тримаю на полі гравців, які добре грають, а не дивлюся на їхні імена.

Маттео Політано провів чудовий матч, добре захищався з великим завзяттям. Ті ж, хто не справляється, можуть бути замінені за ходом гри.

Квара — топовий гравець, він допоможе нам так само, як і допоміг у минулому сезоні. Його замінили, бо його гра не була фантастичною, але це не є чимось незвичайним для гравця, коли він просто має невдалий вечір.

Квара буде працювати над собою. Ще більше, аніж будь-коли. Я не був розчарований його тактичними діями. Йому просто не вистачало моменту, щоб пройти свого захисника, але я цілком задоволений.

Ми дуже страждали в перші півгодини, але потім команда відреагувала. Це була неорганізована реакція, але все ж таки реакція. Це принципово — боротись до кінця проти команди такої якості, тому я задоволений", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.