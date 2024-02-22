Ді Лоренцо: Готувались до матчу проти Барселони аж півтора тренування

Капітан Наполі прокоментував нічию проти Барселони.

Напередодні неаполітанський Наполі зіграв унічию проти каталонської Барселони в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре відіграли проти сильної команди. Спробували зробити щось нове з того, що пробували вчора з новим тренером, навіть незважаючи на те, що часу на підготовку було обмаль.

Цей результат — важлива відправна точка. Ми готувались до цієї гри аж півтора тренування. Але команда все одно показала себе з найкращого боку. Ми знаємо, що повинні робити більше на полі, але сьогодні був зроблений крок уперед.

Тепер ми маємо здобувати результат у матчі-відповіді.

Осімген? Віктор — великий чемпіон, і він повернувся з правильним настроєм до команди. Він допоможе нам у іграх, що залишились до кінця сезону.

Перед матчем-відповіддю всі сценарії відкриті. У Барселоні буде дуже складно, але ми будемо грати за вихід до наступного раунду, що є важливим для нас усіх", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.