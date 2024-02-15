Мбапее — після перемоги над Реалом Сосьєдад: Завдання ще не вирішено

Форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад (2:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на власному полі здобув перемогу над іспанським Реалом Сосьєдад (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після гри лідер парижан Кіліан Мбаппе підкреслив, що завдання з виходом в 1/4 фіналу ще не вирішено.

"Так, ми задоволені результатом. Нам хотілося виграти вдома – це було метою. Тепер ми маємо зіграти ще раз, але перед цим у нас три матчі чемпіонату. На цей момент ми задоволені, але завдання ще не вирішено", — сказав француз.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.