Кейн: Баварія справді перебуває у важкому стані

Форвард Баварії прокоментував поразку від Лаціо.

Мюнхенська Баварія напередодні несподівано зазнала мінімальної поразки від римського Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Лаціо — Баварія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн розповів про власні враження від подій на полі.

"Дуже важкий тиждень. У першому таймі ми добре почали й мали хороші моменти, один із яких був у мене. У таких іграх це — вирішальні епізоди.

Другий тайм, навпаки, нас розчарував. Ми вийшли з меншою енергією й меншою впевненістю. Нас за це покарали. Коли ви залишаєтесь удесятьох, це завжди важко.

Ми повинні знайти якесь рішення всередині колективу. Ми все ще залишаємось в боротьбі за Бундеслігу і змагатимемось за місце в наступному раунді Ліги чемпіонів. Ми повинні продовжувати боротись.

Ми справді перебуваємо у важкому стані, однак повинні боротись. Ми повинні змінити цю ситуацію. У нас попереду великі ігри й великі речі, за які потрібно боротись.

Ми не відступимось, ніколи не здамось. Нам просто треба щось змінити. Одна гра або будь-який спалах, і все може змінитись", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та римським Лаціо відбудеться 5 березня.