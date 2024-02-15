Мюллер: Гра Баварії в другому таймі була майже безглуздою

Форвард Баварії прокоментував поразку від Лаціо.

Напередодні мюнхенська Баварія несподівано зазнала мінімальної поразки від римського Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Лаціо — Баварія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер розповів про власні враження від подій на полі.

"Із моєї точки зору, ми все ж таки правильно відреагували на поразку в Леверкузені в першому таймі. Ми однозначно повинні були повести в рахунку.

Якщо ми говоримо про реакцію, то в цьому плані не завжди можна обговорювати саме результат — який, звичайно, є визначальним кінцевим продуктом для реакції — але в першу чергу ми говоримо про наш підхід

Із точки зору гольових моментів суперників, ми майже нічого не дали їм створити, але ми також втратили можливості реалізувати свої.

Натомість у нас було три гольові моменти тільки в першому таймі, і якщо мати стільки моментів за один тайм виїзного матчу Ліги чемпіонів у Римі, потрібно їх реалізовувати.

Але другий тайм був позначений нашою нерішучістю. Ми припускалися однієї помилки за іншою, і це було майже безглуздо. Очевидно, що це не те, що ми хотіли зробити.

Ми зараз не в тій ситуації, коли нам усе дається легко. Але ми будемо продовжувати йти своїм шляхом, і зараз у нас є три тижні до матчу-відповіді. Зараз ми свідомо дивимось на Бундеслігу позитивно.

Ми не задоволені, це абсолютно зрозуміло, але ми будемо віддавати всі сили в усіх змаганнях до останньої секунди", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та римським Лаціо відбудеться 5 березня.