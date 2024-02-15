Тухель: Баварія зробила все, щоб у підсумку програти

Керманич Баварії прокоментував поразку від Лаціо.

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала мінімальної поразки від римського Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Лаціо — Баварія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель розповів про власні враження від подій на полі.

"Певна річ, що ми розчаровані й злі через цю прикру поразку. Не знаю чому, але після перерви ми втратили контроль над ситуацією. Це ми програли гру, і я не можу сказати, щоб Лаціо її "виграв".

За нами був хороший перший тайм. У нас був один чудовий шанс забити і два ще більш-менш непоганих. Але в підсумку ми не завдали жодного удару в площину воріт, а це означає, що ви не можете розраховувати на гол.

Після перерви ми насправді хотіли бути трохи більш сміливими. Але вийшло все навпаки. Ми зробили все, щоб у підсумку програти. Після перерви ми двічі поспіль віддавали м’яч суперникам біля наших воріт і повністю розгубили весь наш ритм.

Нам було важко створювати гольові моменти й реалізовувати їх. Але в нас ще є другий матч попереду. Будемо рухатись далі.

Пенальті? За ходом гри я не зрозумів, чому його було призначено. Я думав, що це просто блокований удар. Там дійсно достатньо було просто заблокувати удар суперника.

Звичайно, Упамекано не хотів фолити — для мене це виглядало абсолютно ненавмисним рухом. Тим не менш, не було ніякої необхідності робити цей рух взагалі.

Але підстави для цього моменту, звісно, виникли заздалегідь. Ми втратили м’яч, а потім отримали контратаку. Ми опинилися в ситуації 5-проти-2 або 5-проти-3", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та римським Лаціо відбудеться 5 березня.