Ван Боммел — про перемогу над Барселоною: Це було чудово, стадіон вибухнув

Коментар наставника Антверпена.

Керманич Антверпена Марк ван Боммел прокоментував перемогу над Барселоною (3:2) в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Це був приголомшливий вечір із нашими вболівальниками. Ми почали дуже добре, забивши фантастичний гол. У таких матчах все вирішують дрібні деталі. У контратаці ми пропустили гол після першого удару по воротах Барселони. Коли ми зробили рахунок 2:1, стадіон вибухнув.

З рахунком 2:2 я подумав: "Знову". Проти Шахтаря та Порту ми грали дуже добре, але у другому таймі втратили контроль та програли обидва матчі. Цього разу за хвилину ми забили, зробивши рахунок 3:2. Це було дивовижно, стадіон вибухнув", – сказав головний тренер Антверпена.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Антверпен — Барселона в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.