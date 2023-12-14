Гау: Упевненість — дуже крихка річ

Керманич Ньюкасла прокоментував поразку від Мілана.

Англійський Ньюкасл напередодні на власному полі поступився італійському Мілану в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА й вилетів із єврокубків.

Ньюкасл — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "сорок" Едді Гау після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Цей результат важко прийняти. Я дуже розчарований поразкою, оскільки вважаю, що в складі моєї команди сьогодні були гравці, які на неї не заслуговували.

Хлопці грали дуже добре в першому таймі, але голи Мілана були забиті через наші помилки під час переходів до атаки. Це ті помилки, які можуть статись, якщо команда грає в футбол, а не відштовхується від результату, який для неї вигідний заздалегідь.

Я беру на себе відповідальність за цей виступ. Нашою метою було залишитись у Лізі чемпіонів, тому я хотів перемогти в цій грі.

Джоелінтон забив чудовий гол і багато доклав фізичних зусиль. Нелегко виступати з тими травмами, які в нього були в цьому сезоні. Гравці ледь стояли на ногах після матчу — настільки він був виснажливим.

Мені немає в чому звинувачувати своїх футболістів. Я не думаю, що ми були на висоті, але я не можу дорікнути їм за самовіддачу. Але той біль, який ми відчуваємо зараз, має стати мотивацією на майбутнє.

Ми повинні переконатись, що наші виступи в Прем'єр-лізі будуть настільки потужними, наскільки це можливо. Я не хочу відчувати похмілля від гіркоти поразки перед суботнім матчем з Фулгемом.

У нас є амбіції, але ми повинні їх реалізувати. Упевненість — дуже крихка річ", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Ньюкасл зіграє вдома проти лондонського Фулгема в рамках англійської Прем’єр-ліги.