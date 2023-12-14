Левандовскі вперше за 12 років забив один гол у групі Ліги чемпіонів

Поляк має погану результативність в цьогорічній Лізі чемпіонів.

Нападник Барселони Роберт Левандовські має погану результативність в цьогорічній Лізі чемпіонів. Поляк забив лише один гол у групі найпрестижнішого євротурніру.

Свій єдиний м'яч в ЛЧ-2023/24 Роберт забив у першому турі у ворота Антверпена (5:0).

Як зазначає журналіст Педро Мартін, таку погану результативність форвард продемонстрував вперше із сезону-2011/12. Тоді поляк забив лише один гол на стадії групового етапу.

Раніше нападник Барси заявляв, що може грати на найвищому рівні ще три-чотири роки.