Левандовскі вперше за 12 років забив один гол у групі Ліги чемпіонів

14 грудня 2023

Левандовскі вперше за 12 років забив один гол у групі Ліги чемпіонів

Поляк має погану результативність в цьогорічній Лізі чемпіонів.

Нападник Барселони Роберт Левандовські має погану результативність в цьогорічній Лізі чемпіонів. Поляк забив лише один гол у групі найпрестижнішого євротурніру.

Свій єдиний м'яч в ЛЧ-2023/24 Роберт забив у першому турі у ворота Антверпена (5:0).

Як зазначає журналіст Педро Мартін, таку погану результативність форвард продемонстрував вперше із сезону-2011/12. Тоді поляк забив лише один гол на стадії групового етапу.

Раніше нападник Барси заявляв, що може грати на найвищому рівні ще три-чотири роки.

команди
статті на тему:
Едді Гау, Getty Images 14 грудня 2023 Гау: Упевненість — дуже крихка річ
Саррі: Я хотів би зустрітися з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14 грудня 2023 Саррі: Я хотів би зустрітися з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Селтік — Феєнорд, Getty Images 14 грудня 2023 Селтік — Феєнорд 2:1 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023
   