Антверпен — Барселона 3:2 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона в матчі без турнірного значення поступилась у гостях бельгійському Антверпену.

Колектив Хаві вирішив грати з вогнем від самого початку матчу й доволі швидко отримав за це покарання, після чого був змушений відповідати власним голом посеред першого тайму.

Однак і другу половину матчу потім Барса розпочала з пропущеного м’яча, а під завісу протистояння взагалі влаштувала обмін результативними пострілами із суперниками й так і не врятувалась.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Антверпен — Барселона в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Антверпен — Барселона 3:2

Голи: Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленіхена, 90+2 — Ферран Торрес, 35, Гую, 90+1

Антверпен: Бюте — де Лат, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Еджуке (Корбані, 80) — Янссен (Іленіхена, 79).

Барселона: Пенья — Форт (Канселу, 60), Кунде, Крістенсен, Бальде — Фермін Лопес (Педрі, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76) – Ямаль, Левандовський (Гую, 72), Торрес.

Попередження: Вейндал, 23, де Лат, 90, Батай, 90+6 — Ямаль, 42, Роберто, 53, Торрес, 90+6