Президент ПСЖ: Нашою метою було зайняти перше місце у групі, але добре, що ми пройшли кваліфікацію

Слова Нассера Аль-Хелаїфі.

Власник ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував вихід команди в плей-оф Ліги чемпіонів.

"З першої гри під керівництвом Енріке ми були по-справжньому щасливі. Він зробив справді гарну роботу над нашим стилем гри. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, тренер дійсно мотивований, і ми всі на одній хвилі.

Нашою метою було зайняти перше місце у групі, але добре, що ми пройшли кваліфікацію. Було багато складних матчів, особливо проти Мілана та Ньюкасла. Сьогодні я подумав, що ми заслужили на перемогу. Ми справді раді, що пройшли кваліфікацію, оскільки це була важка група. Ми задоволені", — сказав функціонер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.