Ньюкасл — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА італійський Мілан на виїзді обіграв англійський Ньюкасл та виборов путівку до плей-оф Ліги Європи від групи F.
Гол господарів посеред першого тайму став логічним завершенням тиску з їхнього боку від самого початку гри, проте на завершення ігрової години Мілан відновив перевагу й розпочався справжній чемпіонський раунд.
Італійцям удалось перехопити ініціативу, що в підсумку призвело до контролю над грою з їхнього боку наприкінці основного часу й вирішального м’яча в дуелі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Мілан у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:
Ньюкасл — Мілан 1:2
Голи: Жоелінтон, 33 — Пулішич, 59, Чуквезе, 84.
Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Ласселс, Тріпп'єр (Берн, 62) — Жоелінтон, Гімараєс, Майлі (Лонгстафф, 71) — Гордон (Ісак, 62), Альмірон, Вілсон.
Мілан: Меньян — Флоренці, Ернандес, Томорі, Калабрія — Лофтус-Чік (Побега, 73), Рейндерс, Муса (Чуквезе, 83) — Леау (Бартезагі, 88), Пулішич (Йович, 73), Жиру (Окафор, 83).
Попередження: Жоелінтон, Шер — Леау, Меньян, Йович, Муса, Флоренці.