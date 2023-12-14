Енріке: Жодна команда не хотітиме зіграти з ПСЖ в наступному раунді

Команда ледь вийшла в плей-оф.

Наставник ПСЖ Луїс Енріке прокоментував вихід в плей-оф Ліги чемпіонів.

"Ми все ще живі. Жодна команда не хотітиме зіграти з нами в наступному раунді, навіть якщо ми стали другим у цій групі. Я сьогодні щасливий, тому що ми прогресували, але, звичайно, мені хотілося, щоб ми посіли перше місце. Саме це я крикнув хлопцям перед кінцем: "Грайте при на 2:1, але не ризикуйте занадто сильно".

Ця команда все ще знаходиться на початку свого становлення. Мені дійсно подобається налаштування моїх гравців, їхня здатність боротися. Навіть якщо вони засмучені, мені подобається це розчарування. Я не маю сумніву, що ми виправимося", - сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.