Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:1 Огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен зіграв унічию на полі дортмундської Боруссії та остаточно закріпився на другому місці в підгрупі F.

Після зливи невикористаних гольових моментів у першому таймі, команда Унаї Емері несподівано пропустила на початку другого й поставила свою кваліфікацію до наступного раунду під великий сумнів.

Однак у підсумку ПСЖ доволі швидко відігрався, а результат паралельної гри створив для нього підстави для радісного настрою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:1

Голи: Адеємі, 51 — Заїр-Емері, 56

Боруссія Д: Кобель — Вольф (Шлоттербек, 69), Зюле, Гуммельс, Бенсебаїні — Брандт, Озджан (Забітцер, 69) — Адеємі (Рейна, 81), Ройс, Байно-Гіттенс (Мален, 60) — Фуллькруг (Алле, 81)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Маркіньйос, Ернандес — Лі Кан Ін (Угарте, 69), Заїр-Емері, Вітінья — Баркола (Асенсіо, 82), Коло Муані (Солер, 90+6), Мбаппе

Попередження: Гуммельс — Маркіньйос.