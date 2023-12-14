Галено: Місія виконана

Півзахисник Порту прокоментував перемогу над Шахтарем.

Португальський Порту напередодні обіграв донецький Шахтар у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, тому продовжить виступи в плей-оф цього турніру.

Порту — Шахтар 5:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "драконів" Вандерсон Галено, на рахунку якого два голи та дві гольові передачі, розповів про власні враження від виступу команди.

"Я щодня працюю над тим, щоб успішно проводити кожен матч. Знову вдалось зробити дубль у ворота Шахтаря, і я дуже цьому радий. Цей склад заслужив на перемогу тими зусиллями, які докладали від самого початку групового етапу.

Будучи футболістами Порту ми ніколи не граємо на нічию, хоча й такий результат нас влаштовував. Тренер сказав, що цей матч буде схожий на фінал і ми повинні перемогти. Місія виконана.

Ми битимемося з будь-якою командою, яку жереб нам підготує. Є чудові команди, але і ми теж дуже сильні. Наш тренер підготує нас до цих матчів дуже добре, як він завжди й робить. Дочекаємось і побачимо", — заявив бразильський виконавець.

Португальський Порту дізнається суперника за попереднім раундом плей-оф Ліги чемпіонів під час жеребкування 18 грудня.