Баварія не змогла обіграти Копенгаген

Команда Томаса Тухеля провела черговий не надто яскравий матч у єврокубках.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія не змогла обіграти датський Копенгаген. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Загалом це була рівна гра за кількістю моментів із невеликою перевагою мюнхенців за володінням м'ячем.

На останніх хвилинах матчу Баварія претендувала на пенальті, але після перегляду відеоповтору 11-метровий удар було скасовано.

Таким чином Баварія з першого місця вийшла в плей-оф, а Копенгаген продовжить боротьбу за бажану путівку до останнього туру.

Баварія — Копенгаген 0:0

Баварія: Ноєр — Девіс (Кретціг, 86), Упамекано, Горецка, Лаймер — Геррейру (Павлович, 64), Кімміх — Тель (Гнабрі, 64), Мюллер, Коман (Сане, 64) — Кейн.

Копенгаген: Грабара — Бойселен (Анкерсен, 71), Дікс, Вавро, Єлерт — Ларагер, Фальк, Гонсалвеш (Гойлунд, 90+5) — Ельюнуссі, Бардагжі (Ашурі, 66) — Классон (Оскарссон, 66).

Попередження: Ульрайх — Гонсалвеш, Фальк.